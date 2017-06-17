Питон едва не задушил заклинателя на глазах у зрителей шоу

В Индии заклинатель питона едва не умер на глазах зрителей от удушения своим питомцем. Очевидцы сняли неудачное шоу на камеры смартфонов.

Уличный артист демонстрировал змею на одной из улиц Уттар-Прадеша. Внезапно животное начало душить его прямо во время выступления. Долгое время прохожие не спешили вмешиваться в происходящее, принимая болезненное поведение дрессировщика за часть программы.

Однако, спустя несколько секунд безуспешной борьбы со змеем, мужчина попросту рухнул на пол головой вперед и задергался в конвульсиях. Заподозрив нелажное, очевидцы поспешили на помощь. Пострадавшего оперативно госпитализировали в местную больницу. Пока о его состоянии информации нет.