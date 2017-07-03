В Амурской области нечто пытается вырваться из-под земли . Местные жители рассказывают, что метровый бугор с большой трещиной в третьем микрорайоне Благовещенска образовался всего за две недели.

В Амурской области жители напуганы тем, что происходит в третьем микрорайоне Благовещенска. Они предоставляют фотографии, которые без слов красноречиво описывают ситуацию. Все же они уточняют, что на снимках изображен растущий бугор, будто нечто неизвестное пытается выбраться из-под него. Раньше на его месте был ровный газон, а теперь под ним вздымается земля.

По словам очевидцев, место примерно десять метров в диаметре идет трещинами, которые расширяются и переходят на асфальт. Владелец киоска, который стоит неподалеку, переживает за безопасность своих работниц, а также за бизнес. Он даже обращался к коммунальщикам, однако те считают, что бугор - не их забота.