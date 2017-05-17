Жителя Южно-Сахалинска задержали за мастурбацию в автобусе

23 марта полиция Южно-Сахалинска задержала мужчину за мастурбацию на школьниц в автобусе. Об этом рассказала пресс-служба областного УМВД.

Днем ранее 17-летняя Ирина вместе с подругами ехали на общественном транспорте из Новоалександровска. Во время поездки подростки заметили напротив пассажира, который снял ноги школьницы на камеру мобильного, а потом и вовсе начал самоудовлетворяться. Ирина уведомила кондуктора об аморальном поведении соседа, однако та не прибегла к радикальным действиям, а лишь побеседовала с вероятным нарушителем, когда девушки направились к выходу.

В итоге юная сахалинка при поддержке родственников приняла решение обратиться с заявлением в полиции. Она считает, что таких людей нужно изолировать от общества и лечить. Ведь вместо достаточно взрослых старшеклассниц жертвами зрелища могли стать малолетние дети.

Получив от заявителей фотографию предполагаемого извращенца, полицейские в пятницу отыскали подозреваемого и доставили его в отделение. Ведется проверка.