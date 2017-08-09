"Отравили!": в Омске полиция расследует гибель ездового хаски

В Омске полицейские занялись проверкой гибели ездового хаски, умершего от отравления. Так 23 марта объявила пресс-служба регионального УМВД.

34-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о смерти своего любимого пса. В происшествии хозяйка подозревает городских догхантеров, которые могли специально оставить смертельно-опасное угощение для снижения поголовья уличных собак.

Согласно предположению экспертов, собаку могла убить неизвестная отравленная еда, брошенная на Крупской улице. Сейчас сотрудники полиции проверяют обстоятельства вероятного правонарушения, опрашивают свидетелей и занимаются поиском подозреваемых.