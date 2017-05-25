В Оренбургской области водителя по ходу движения убило влетевшим в лобовое камнем‍

В Оренбургской области водителя иномарки Nissan по ходу движения по трассе убило влетевшим в лобовое стекло камнем‍. ДТП со смертельным исходом произошло в районе поселка Новоорск.

Сотрудники Госавтоинспекции по Оренбургской области сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, который произошел на Новоорской автодороге. Согласно информации, которую они предоставляют, по ходу движения из едущего спереди грузовика начала высыпаться руда. Один из камней большого размера попал в лобовое стекло иномарки Nissan и убил водителя. Рядом с ним на переднем сиденье сидела женщина, супруга погибшего. Она не пострадала несмотря на то, что из-за произошедшего машину вынесло за территорию дорожного полотна.

Ранее агентство новостей "Версия. Инфо" сообщало о ДТП, которое произошло в Ульяновской области. Там на пешеходном переходе водитель сбил женщину и скрылся с места аварии.