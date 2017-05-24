В Петербурге "взяли" стрелявшего по полицейским водителя Hummer‍

В Санкт-Петербурге сотрудникам МВД совместно с бойцами Росгвардии удалось "взять" водителя Hummer‍, стрелявшего по полицейским в ночь на 20 марта 2018 года.Информацию передает Ирина Волк, сотрудник ГУ МВД России.

Стало известно о продвижении расследования в деле о стрелявшем в сотрудников полиции водителя легкового автомобиля марки Hummer‍. Благодаря оперативной работе коллеги пострадавших смогли вычислить имя водителя и так обнаружить, где он проживает. По адресу его не наблюдалось после того, как случился инцидент, зато стало ясно, что он скрывался у своей знакомой.

Сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали водителя, не причинив вреда ни ему, ни женщинес ребенком, которая скрывала подозреваемого. Теперь полиция продолжит допросы по делу, ведя его к суду.

Ранее СМИ сообщали о случае, в ходе которого было совершено нападение на полицейских. В ночь на вторник сотрудники, осуществлявшие дежурство на Коломяжском проспекте, остановили водителя Hummer‍, вследствие чего он открыл стрельбу по ним из травматического оружия.