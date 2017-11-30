"Лужа крови": в Санкт-Петербурге нашли обескровленный труп

В поселке Ленсоветовский Санкт-Петербурга прохожие обнаружили обескровленное мужское тело. Так 23 марта уведомляют правоохранительные органы города.

Труп нашли накануне вечером у дома №27. Эксперты отметили серьезное ранение в области плеча, предположительно, нанесенное ножом. Из-за такой травмы пострадавший потерял большие запасы собственной крови, которая лужей растеклась вокруг покойного.

Полицейские установили личность погибшего 1982 года рождения и тот факт, что он жил в этом же доме. В связи с подозрением правоохранители задержали 38-летнюю соседку жертвы, пребывавшую в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас следователи проверяют обстоятельства инцидента и определяют необходимость возбуждения уголовного дела об убийстве.