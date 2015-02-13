"Массовый выброс": в Австралии 150 черных дельфинов очутились на пляже

23 марта в западной части Австралии около 150 вымирающих чёрных дельфинов очутились на пляже залива Хамелин. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Редких гриндов заметили местные рыбаки. Из полутора сотен особей жизнеспособность сохраняют лишь 15. В настоящее время природоохранные власти закрыли отдыхающим доступ на берег.

Эколог Бен Тэннок утверждает, что зоологи и добровольцы намерены оперативно увести оставшихся морских животных в комфортную для них среду обитания. Однако эксперты опасаются, что запах разложениях их умерших сородичей привлечет к береговой полосе голодных акул. Это поставит под угрозу успех всей операции и жизнь выброшенных на берег млекопитающих.

Стоит отметить, что в прошлом году массовый выброс гриндов на сушу произошел в Новой Зеландии.