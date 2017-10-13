В центре Ульяновска водитель сбил женщину на переходе и скрылся‍. Она была госпитализирована, однако позже, оказав необходимую помощь, медики отпустили ее домой.

Сотрудники Главного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ульяновской области сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, который произошел в административном центре. Согласно информации, которую они предоставляют, утром 22 марта 2018 года на Красноармейской улице женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, и в это время ее сбил водитель легкового автомобиля.

В ГИБДД уточнили, что пока это все данные, которые известны об обстоятельствах аварии. В дальнейшем будет передано о других подробностях, которые выяснятся.