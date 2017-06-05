В Краснодаре фура застряла под мостом

В Сети появилось видео, на котором фура застряла под мостом из-за своих габаритов. Инцидент произошел на улице Суворова в городе Краснодаре.

Один из подписчиков группы «Типичный Краснодар» поделился видео, на котором видно, что водитель не рассчитал размеров своего транспортного средства. Фура стало проблемой для остальных участников дорожного движения, перекрывая одну из полос под мостом.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что подобные инциденты происходят довольно часто. Они отмечают, что водители нередко полагают, что смогут пройти под мостом, не обращая внимания на дорожные знаки. Интернет-аудитория позитивно отозвалась о дорожной полиции, которая принимает активное участие во всех подобных ситуациях. Представители правоохранительных органов позволяют минимизировать последствия для участников движения.

В комментариях было отмечена, что подобная ситуация легко решается, если спустить колеса. Также они надеются, что видеозапись поможет водителям стать внимательней.