В Удмуртии автоледи на иномарке сбила ребенка и врезалась в припаркованную машину

22 марта в Удмуртии случилось ДТП. В городе Ижевск автоледи за рулем иномарки Infiniti сбила мальчика и врезалась в машину, стоящую рядом, ребенок попал в больницу.

Как сообщается авария случилась в 11:20 на улице Клубная. Там, автоледи, управляющая дорогостоящей иномаркой Infiniti, совершила наезд на ребенка и допустила столкновения с машиной Hyundai.

Автоледи – женщина 36 лет, а за рулем стоящей машины находился ее ровесник. Мальчику, отмечают в ГАИ, на вид можно дать от 7 до 8 лет. Точных данных о личности ребенка и о его состоянии не сообщается. Информация появилась в местных СМИ и социальных сетях.

Известно, что в аварии мальчик был сильно травмирован и его увезли в больницу. Информацию о ДТП и причины случившегося аварии выясняют сотрудники ГАИ. Детали уточняются.