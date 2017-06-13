Убийцу дагестанского чемпиона по вольной борьбе не могут поймать уже 5 лет

В 2013 году во Франции лишили жизни чемпиона по вольной борьбе, уроженца Дагестана Имамсолта Адилгереева. Родственники покойного не довольны тем, как ведётся расследование дела.

По словам сестры погибшего спортсмена, брат пошёл на встречу к другу, однако тот его встретил с ножом. В итоге чемпион по вольной борьбе скончался в одной из больниц Тулузы. Французская полиция всё время тянула с расследованием этого дела, хотя виновник преступления проживал в Дагестане, практически не таясь, как сообщает «Версия.Инфо».

Родственники спортсмена жалуются, что только сейчас, после запроса прокуратуры РФ, хоть какой-то процесс пошёл, хотя они пытались этого добиться в течение целых пяти лет. Однако всё равно возможны непонятки с тем, кто должен всё расследовать.