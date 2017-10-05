В Нижегородской области в полиции занялись делом об НЛО в Автозаводском районе‍. Неопознанные летающие объекты были замечены поздно вечером 20 марта близ поселка Стригино в Нижнем Новгороде.

Сотрудники Главного управления МВД по Нижегородской области сообщают о случае, в ходе которого в местное отделение ведомства поступило сообщение о летающих НЛО. Согласно данным, которые они передают, инцидент зафиксирован в Автозаводском районе‍. Так, очевидец позвонил в полицию примерно в одиннадцать часов вечера и сообщил, что видел три движещихся неопознанных летающих объекта.

В полиции ситуацию прокомментировали без особого энтузиазма. По словам сотрудников, для них это не первый случай, когда приходит подобное сообщение. Они предполагают, что версия очевидцев не подтвердится.