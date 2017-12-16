Соцсети: в Мурманске нашли труп матери троих детей

22 марта в Мурманске нашли мертвое тело женщины, личность которой опознать пока не представляется возможным. В социальных сетях предположили, что погибшей могла быть мать троих детей, пропавшая накануне, подтверждений этому нет, ведутся проверки.

Как сообщили представители Следственного комитета по Мурманскому региону, утром четверга на улице Миронова нашли мертвое тело женщины. При ней не обнаружили паспорта или других личных документов, так что личность погибшей пока не установили.

Сейчас труп направили на экспертизу, где будут выяснены причины смерти и личность погибшей. Сообщается, что по внешнему виду женщины следователи предположили, что ей могло быть от 30 до 35 лет. На ее теле следов насилия и видимых повреждений не нашли.

Между тем, в социальных сетях появились версии о том, что погибшей могла быть мать троих детей, о пропаже которой ее муж сообщал накануне. Пользователи сопоставили факты и решили, что женщина, чей труп нашли сегодня утром, может быть именно той, кого искали ночью. Детали происшествия уточняются.