Тратила на биткоины: в Пермском крае бухгалтер украла у фирмы 612 тысяч рублей

В Пермском крае бухгалтер украла у фирмы 612 тысяч рублей и потратила их на биткоины. 42-летняя жительница Нытвы решила разбогатеть на криптовалюте и совершила 28 актов преступления, пользуясь служебным положением на мясокомбинате.

Сотрудники Главного управления МВД по Пермскому краю сообщают о случае, в ходе которого бухгалтер на одной из фирм по переработке мяса украла у предприятия крупную сумму денег. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован в городе Нытва. Так, акт преступления был совершен не за один раз. Женщина, пользуясь своим служебным положением, 28 раз в документах фирмы неверно указала сумму, которая должна была отображать остаток финансовых средств, поступивших на кассу от реализации вырабатываемого продукта.

Правоохранители подсчитали, что в общей сложности бухгалтер задолжала предприятию 612 тысяч рублей. За совершенное преступление ей назначено наказание в виде двух лет исправительных работ. Кроме того, из каждого поступления зарплаты на ее имя будет изыматься сумма, равная 15 % украденной. Так будет продолжаться, пока женщина окончательно не погасит долг.