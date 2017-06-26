В канаве Петербурга нашли припорошенный снегом труп женщины

Ранним утром 21 марта, в Петербурге, идущий после ночной смены мигрант нашел в канаве Удельного парка труп женщины. Мертвое тело женщины было притрушено снегом, погибшей было 46 лет, причины смерти устанавливаются.

Как сообщается, труп нашел мигрант из Киргизии. Ранним утром он шел домой после ночной рабочей смены и заметил, что в канаве Удельного парка что-то лежит. Мигрант подошел ближе у видел, что на снегу лежала женщина в красном пуховике. Мужчина заподозрил неладное, так как тело женщины было присыпано снегом.

Мигрант вызвал полицию и сообщил о найденном трупе. Полицейские из отделения Приморского района прибыли на место происшествия и подтвердили, что женщина мертва. В кармане ее куртки была найден паспорт, по которому полисмены определили, что погибшей было 46 лет.

Сейчас ее труп отправили к судебно-медицинским экспертам, которые установят причины смерти женщины и все подробности случившегося. Сотрудники МВД уже начали проверки и расследуют дело. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен после результатов экспертизы.