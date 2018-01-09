В Екатеринбурге около «Магнита» нашли два трупа

Вечером 21 марта в Екатеринбурге нашли два трупа, которые находились в автомобиле Mitsubishi Lancer, припаркованном на Рижской улице и магазина «Магнит». Информацию подтвердили и прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Валерий Горелых, представитель регионального управления МВД, рассказал, что уже удалось установить личности погибших, чьи трупы нашли в машине на улице города. Погибшими оказались жители Каменска-Уральского. На сидении у руля находился труп 33-летний мужчина, а на пассажирском сидении было мертвое тело 32-летний мужчина, имеющий судимость по статье за наркотические вещества.

При осмотре машины полиция нашла в автомобиле емкость из пластмассы, которая, предполагается, могла использоваться для употребления наркотических средств. Во время осмотра полицейские не выявили на трупах следы насилия или признаки убийства. Сейчас тела мертвых мужчин отправили на экспертизу. Детали уточняются.