В Москве был остановлен водитель такси с 21 монитором в автомобиле

В Москве сотрудниками ГИПДД был остановлен водитель, у которого в автомобиле находились 21 различные по размеру мониторы. Они были расположены на руле, приборной панели, лобовом стекле и над сидениями.

Для чего водителю службы такси понадобились 21 монитор, остается неизвестным. Лишь несколько из них использовались для навигации. Такое обилие гаджетов, а также их странное расположение мужчина не смог объяснить.

Сотрудники ГИПДД попросили водителя убрать гаджеты, чтобы не создавать аварийные ситуации. Мониторы занимали всю приборную панель в салоне автомобиля, загораживали большую часть лобового стекла, препятствуя обзору за дорогой. Также 5 гаджетов были размещены над водительским и пассажирским сидениями.

Интернет-пользователи оценили такую любовь к гаджетам и выразили предположение, что такое обилие мониторов было необходимо водителю для работы в нескольких службах такси. Однако, сам водитель опровергает эту информацию.