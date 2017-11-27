Митингующие ударили главу Волоколамского района и закидали снежками губернатора Московской области

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов попался "под горячую руку" митингующим около Центральной районной больницы. Он приехал к больнице поговорит с митингующими, вместо этого его несколько раз ударили.

Как известно, в настоящий момент около Центральной районной больницы Волоколамского района, где пострадали 50 детей в результате выброса ядовитого газа с мусорного полигона "Ядрово", собрались толпы митингующих. Успокоить толпу решился глава Волоколамского района и приехал поговорить с местными жителями, однако слушать его никто не стал.

В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как разъяренные митингующие обступили со всех сторон Гаврилова, а кто-то даже несколько раз его толкнул. Все они скандировали "Позор!" и "В отставку", требуя смены городских властей. Очевидцы сообщают, что Гаврилова ударили по лицу и разбили ему очки, другие же заявляют, что главу района просто толкнули.

Кроме того СМИ пишут о том, что на место стихийного митинга приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, однако слушать его также никто не стал, люди просто забросали его снежками.