В Кирове девушка на глазах у Росгвардии искала наркотики в сугробе

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали 19-летнюю девушку, которая прямо на их глазах искала в сугробе пакетик с наркотическим веществом. Отмечается, что именно в том месте продавец сделал "закладку".

В ночь на 20 марта во время патрулирования внимание сотрудников Росгвардии привлекла весьма подозрительная девушка, которая что-то усердно искала в снежном сугробе. Патрульные предположили, что она что-то уронила и теперь пытается отыскать, но как только подошли к девушке поинтересоваться, что случилось, она извлекла целлофановый пакетик с непонятным веществом. Увидев сотрудников Росгвардии, кировчанка тут же выбросила пакетик, однако было поздно.

Патрульные задержали 19-летнюю девушку и отправили в полицию, а вещество сдали на экспертизу. В ходе допроса девушка призналась, что через интернет заказала для себя наркотики, а продавец сообщил, что оставил "закладку" в сугробе. По факту произошедшего будет проведено расследование, полиция разыскивает продавца наркотиков.