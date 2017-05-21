В США голый мужчина напал на полицейскую собаку

Голый мужчина напал на полицейскую собаку, которая несла разыскную службу. Инцидент произошел вечером 15-го марта в штате Виргиния, США.

В полицию поступил сигнал о том, что на Вермонт-стрит замечен неизвестный, поведение которого окружающие сочли странным. Представители правоохранительных органов города Манассаса прибыли по названому адресу и обнаружили, что мужчина был полностью без одежды. Неизвестный был занят тем, что бил руками и ногами по рядом стоящему автомобилю.

При попытке задержания мужчина проявил активное сопротивление, пытаясь отбиться от представителей правоохранительных органов. Под удары попала и служебная собака, которой досталось несколько раз. После задержания удалось узнать, что мужчина находился в наркотическом опьянении и не отвечал за свои действия. Полицейским также удалось установить и личность задержанного. На данный момент он выпущен под залог и ожидает суда 7 мая по нескольким обвинениям.