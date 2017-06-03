В Хакасии мужчина чуть не придушил мать и избил молотком сожительницу

В Хакасии мужчина чуть не задушил свою мать и избил молотком сожительницу. Суд отправил его в колонию строгого режима на 11 месяцев.

Как стало известно, житель деревни Большой Сютик осужден за нападение сразу на двух женщин. Одна из пострадавших приходится ему матерью, со второй мужчина проживает под одной крышей несколько лет. Как стало известно следствию, в декабре прошлого года мужчина набросился на свою пожилую мать и начал ее душить, при этом постоянно кричал о том, что убьет родственницу. В другой день его из равновесия вывела сожительница, он схватился молоток и начал бить им по ногам возлюбленной, непрестанно повторяя те же угрозы, что и кричал матери.

Пострадавшие жена и мать приняли действия мужчины за реальную угрозу и обратились в полицию за помощью. Оказалось, что злоумышленник уже дважды был в местах лишения свободы, однако за какие преступления не сообщается. Суд постановил приговорить мужчину к 11 месяцам исправительной колонии строгого режима, учитывая его буйное прошлое.