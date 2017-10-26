В Нижнем Новгороде искалеченного после избиения мужчину оставили умирать на улице

В Нижнем Новгороде ищут свидетелей происшествия, во время которых был избит и искалечен местный житель. По версии родственников погибшего, его покалечили или сбили на машине, бросив умирать на улице.

Как сообщается, инцидент случился 9 марта в районе 15-18 часов. На улице Октября, возле арки дома №21, был найден мужчина. Его тело было сильно травмировано, у мужчины в нескольких местах была пробита голова, имелась масса ушибов и гематом. Очевидцы, нашедшие окровавленного мужчину, вызвали ему врачей скорой помощи.

Мужчину забрали в больницу, там ему делали трепанацию черепа и всеми силами старались спасти. Однако, через два дня нижегородец умер. Родные погибшего местного жителя уверенны, что их родственника или сильно избили, или же наехали на него машиной.

Полиция безуспешно ищет свидетелей и не может найти хотя бы одного свидетеля, который смог бы прояснить, что случилось с погибшим. Родственники сокрушаются о несчастье и просят всех, кто видел в тот день у арки дома странные происшествия, сообщить полицейским.