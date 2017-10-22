На вечеринке в Нижегородской области юноша изнасиловал несовершеннолетнюю девушку‍

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело против юноши, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку‍ на вечеринке в Заволжье. Расследованием занимаются правоохранители Городецкого межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ.

Сотрудники Главного управления Министерства внутренних дел по Нижегородской области сообщают о случае изнасилования 17-летней девушки, который произошел в ночь на 18 марта 2018 года в Заволжье. Согласно информации, которую они предоставляют, главным подозреваемым по делу проходит 19-летний юноша, который вместе с несовершеннолетней присутствовал на молодежной вечеринке в Городецком районе.

После произошедшего жертва обратилась в полицию, чтобы рассказать о всех обстоятельствах, которые предшествовали преступлению против нее и которые его сопровождали. По ее словам, друзья пригласили ее на большую вечеринку в частном доме, на которой присутствовали парни и девушки возрастом от 17 до 20 лет. В самый разгар веселья 19-летний юноша предложил девушке уединиться с ним в дальней комнате, а, добившись своего, избил ее и изнасиловал.