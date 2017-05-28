Изнасиловал под угрозой депортировать: в центре Москвы мужчина надругался над несовершеннолетней украинкой

В центре Москвы мужчина надругался над несовершеннолетней украинкой, угрожая ей, что депортирует обратно на Украину. Это был отец ее 30-летней подруги, у которой она осталась ночевать по случаю встречи. Все случилось в доме, находящемся по улице Марксистская.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, в ходе которого была изнасилована несовершеннолетняя гражданка Украины. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован в районе центра Москвы. Оказалось, что преступление было совершено в ночь на 1 января 2018 года, однако известно о нем стало только недавно.

Согласно предварительной версии следствия, 17-летняя украинка, проживавшая в столице уже порядка десяти лет, решила отпраздновать Новый год вместе со своей 30-летней подругой, которая также жила в городе уже достаточно давно. Они провели вместе вечер, и решила, что несовершеннолетняя останется на ночь, чтобы в темное время суток не добираться домой самостоятельно.

Она спала в отдельной комнате, куда и пробрался ночью 59-летний отец ее подруги. Угрожая, что депортирует на родину, он изнасиловал ее, а позже выгнал из своего жилища. Теперь против него возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.