Бабушка расстрелявшей одноклассников в Шадринске девочки рассказала, откуда у нее пистолет

Бабушка 13-летней девочки, которая расстреляла одноклассников в школе Шадринска Курганской области, рассказала о том, где школьница взяла пистолет. По словам родственницы ученицы, пистолет ей дал отец и научил из него стрелять.

Как рассказала бабушка стрелявшей в школе девочки, пистолет ей подарил отец за день до трагедии. Он же научил ее стрелять, девочка пришла домой и показала бабушке с мамой оружие. Для каких целей мужчина вручил своей дочери оружие, бабушка не знает. Она отметила, что родители 13-летней девочки давно развелись и она теперь живет вместе с бабушкой и мамой.

Пенсионерка отметила, что по характеру девочка была "скорее ведомой", за что ее часто ругали. Она предполагает, что сама решиться на преступление ее внучка не могла.

Стоит отметить, что мама школьницы взяла всю вину за произошедшее на себя, так как считает, что не смогла должным образом воспитать ребенка. Она также напомнила о том, что у девочки сейчас переходный возраст и с ней тяжело справляться.