В Карелии ревнивый мужчина выстрелил в человека, а после умер

В Карелии ревнивый 41-летний мужчина выстрелил в 32-летнего оппонента, а после умер. В полиции уточняют, что акт преступления был совершен из-за личных неприязненных отношений знакомых, проживавших в городе Олонец.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Карелия сообщают о случае, в ходе которого местный житель города Олонец выстрелил в другого мужчину, а после умер сам. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован 2 марта 2018 года. Он произошел в месте, где находился на своем постоянном рабочем месте 32-летний пострадавший. Его оппонент стрелял в него из травматического оружия. Согласно версии правоохранительных органов, нападение произошло на почве ревности.

О случае стрельбы стало известно из социальной сети "ВКонтакте". Пользователи одного из ее пабликов сообщили факты о происшествии, однако не все из них смогли подтвердить в полиции. Так, пользователи соцсети утверждали, что помимо одного пострадавшего было еще двое, однако эта информация была опровержена.