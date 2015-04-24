«Мне интересно трогать»: в Москве на ДТП и происшествия выезжал спасатель-некрофил

В Москве управление МЧС вычислило работника городского департамента, имеющего нездоровую тягу и страсть к трупам. Мужчина просил сотрудницу ритуальной службы помочь ему проникнуть в морг и рассказал, что часто ездит со спасателями на ДТП и происшествия, так как ему «интересно трогать» трупы.

Как сообщается, мужчина написал работнице одной из столичных ритуальных служб. Он попросил, чтобы та помогла ему беспрепятственно проникнуть в морг. Мужчина хотел «осмотреть и потрогать» трупы людей, так как это было ему «интересно». Информацию подтвердили в управлении МЧС по Москве.

Бдительная сотрудница сообщила о странной просьбе в МЧС, где ей посоветовали продолжить переписку и в дальнейшем общении ей помог психолог. В ходе разговора мужчина признался, что работает в городском департаменте, но иногда ездит со спасателями на ДТП и происшествия. Такие поездки – его «хобби», основная же его профессия – реабилитацию людей, получивших травмы.

Мужчина признавался, что он испытывает странную тягу к трупам и просил предоставить ему доступ в морг. Он предполагал 20-минутные визиты и обещал за это щедрое вознаграждение. По словам некрофила, он никого и никогда не осуждает, так как даже его друзья зоофилы со своими пристрастиями не вовлекают в увлечения посторонних.