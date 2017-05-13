Стрельба в школе Шадринска могла произойти из-за ссоры с одноклассниками

Стала известна предварительная причина стрельбы в школе № 15 города Шадринска в Курганской области. Отмечается, что инцидент мог произойти из-за ссоры одноклассников.

Как сообщил директор департамента образования и науки Курганской области Герман Хмелев, стрельба в школе могла произойти из-за ссоры одноклассников. Ученица 7 класса принесла с собой в школу пневматический пистолет, принадлежащий ее отцу, а также ножи, и вместе с подругой из 8 класса они напали на школьников.

Как сообщалось ранее, девочки могли заранее спланировать акт нападения, так как во время урока одна из нападавших сообщила учителю о плохом самочувствии и попросила провести ее в медпункт. Пока учитель отлучился, другая закрыла дверь и начала стрелять по одноклассникам. По итогу, пострадали 7 человек, все они отделались лишь синяками и ссадинами.

Не отмечается, пускали ли злоумышленницы в ход ножи, которые принесли с собой, однако резанных ран ни у кого не зафиксировали.

Отмечается, что пронести оружие в школу не составило труда, так как на входе не установлен металлоискатель, в учреждении имеется только тревожная кнопка. Расследование по данному делу продолжается.