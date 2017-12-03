В Саратовской области четыре теленка сгорели в сарае при пожаре, который охватил площадь порядка 140 квадратных метров. Очевидцы сообщили о возгорании в поселке Первомайском 21 марта примерно в четыре часа утра.

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщают о случае пожара, при котором погибли четыре теленка. Согласно информации, которую они предоставляют, животные заживо сгорели рано утром 21 марта. Пока что в органах не называют виновных в происшествии и даже не оглашают, по какой причине все случилось. Вероятно, основные проверки по делу еще не закончились.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о случае пожара, который произошел вчера вечером в Пермском крае. Там, из-за возгорания в жилом доме погибли четыре человека.