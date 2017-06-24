В Магнитогорске маленькая девочка с крыши многоэтажки скидывала мальчикам сигареты

В Магнитогорске Челябинской области очевидцы заметили на крыше многоэтажного дома маленькую девочку, которая скидывала мальчикам вниз сигареты. Об этом случайные свидетели рассказали в социальных сетях.

Как рассказала девушка, которая и стала свидетельницей произошедшего, инцидент был зафиксирован на улице Карла Маркса, примерно в 19:30 по местному времени. Она проходила мимо дома и заметила мальчиков, которые смотрели вверх и просили кого-то скинуть сигареты. На крыше была маленькая девочка, которая и выполнила просьбу мальчиков.

Девушку возмутило то, что родители в такое позднее время вовсе не следят за своими детьми, раз они курят и бегают по скользким крышам, с которых могут упасть. Она также рассказала, что позвонила участковому, однако он, якобы, не взял трубку.

Пользователей соцсетей больше всего возмутило не то, что девочка могла упасть или скидывала мальчикам сигареты, а то, как она вообще оказалась на крыше дома. Они поинтересовались, для чего повесили пожарные лестницы и почему выход на крышу оказался не заперт.