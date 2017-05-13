В Курганской области школьница начала расстреливать одноклассников, есть пострадавшие

В Курганской области 13-летняя девочка начала стрелять по ученикам школы № 15 в городе Шадринск. В результате произошедшего пострадали 7 человек, отмечается, что серьезных травм удалось избежать.

В среду, 21 марта, в одной из школ Шадринска произошел страшный инцидент. Ученица 7 класса принесла с собой пневматический пистолет своего отца и на перемене начала стрелять в одноклассников. Отмечается, что в ходе стрельбы 7 учеников получили синяки и ссадины, о серьезных травмах пока ничего не известно.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов опрашивают очевидцев, которые сообщают, что девочка все заранее продумала. На перемене одна из школьниц пожаловалась на плохое самочувствие и пока учитель отводил ее в медпункт, другая закрыла дверь в класс и начала стрелять.

По предварительным данным, скорая увезла одного мальчика, так как ему попали в висок из пневматического пистолета. Ведется расследование.