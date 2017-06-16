В Вязниках мужчина на улице нашел 4-летнего мальчика и помог ему вернуться к маме

В Вязниках Владимирской области неравнодушный мужчина нашел на улице 4-летнего мальчика и помог ему вернуться к маме. Оказалось, что малыш сам сбежал от матери, пока та собиралась из гостей домой.

Как стало известно, мужчина на одной из улиц обнаружил бегающего 4-летнего мальчика и поинтересовался у ребенка, где его мама. В ответ малыш сказал, что потерял ее, потому мужчина забрал ребенка, посадил в свою машину, сфотографировал и разместил пост в соцсети с вопросом "Чей ребенок?". После этого он начал объезжать соседние дворы и опрашивать местных жителей.

Вскоре ему удалось разыскать мать ребенка, которая рассказала, что они были в гостях и уже начали собираться домой, как вдруг малыш пропал. Она отметила, что одела мальчика и отправила его в подъезд подождать, пока соберется сама, однако ребенок с психическими отклонениями не мог спокойно стоять на месте и убежал. Заметив его отсутствие, мать тут же выбежала на улицу и стала искать ребенка. В общей сложности, на улице ребенок пробыл около получаса.

Полиция заинтересовалась данным инцидентом и пригласила мать потерявшегося мальчика в отделение, где составила протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.