На Урале девушка без комплексов справила нужду прямо у входа в кафе

На Урале в городе Ревда посетительница кафе днем села справлять нужду прямо около входа в заведение. Девушку не смутили проходящие мимо люди, она занималась своим делом и болтала по телефону.

Пользователи Сети возмущены аморальным поведением жительницы Свердловской области, которая села справлять малую нужду прямо около входа в заведение "У дяди Феди" на улице Ленина. Отмечается, что инцидент произошел днем, посетительница вышла из кафе, оголила нижнюю часть тела и присела прямо около входа, чтобы удовлетворить свои потребности.

Частые посетители кафе рассказали, что такое время "У дяди Феди" были проблемы с туалетом и он не работал, потому некоторым гостям приходилось выходить на улицу и справлять нужду прямо за заведением. Видимо, данная девушка решила не утруждать себя и не бежать в укромное место, ведь "что естественно, то не безобразно". При этом, посетительница кафе разговаривала с кем-то по телефону и ее абсолютно не смущали проходящие мимо люди.

Когда журналисты обратились в кафе за комментариям, там сообщили, что все проблемы с туалетом уже устранены и он работает, руководство теряется в догадках, почему посетительница решила выйти на улицу вместо того, чтобы отправиться в уборную.