В Ульяновске возле остановки нашли труп мужчины

21 марта стало известно, что на улице Локомотивной в Ульяновске, в районе остановки «ЖД-вокзал», было найдено тело мертвого мужчины. Информацию о нахождении трупа, лежащего в снегу, подтвердили в пресс-службе местной полиции.

Как сообщили представители регионального полицейского отделения, в районе 7:30 часов в дежурный пункт поступил звонок. Очевидцы сообщили, что у остановки на Локомотивной улице был найдет труп. Полиция выехала на место происшествия и обнаружила там мертвое тело мужчины.

Уже известно, что погибший – мужчина 1953 года рождения. На трупе не нашли следов насилия или ран, свидетельствующих о неестественной смерти. Тело направили на экспертизу, где и будет установлено, что стало причиной гибели мужчины.

Сейчас полиция ведет проверки и занимается выяснением обстоятельств гибели мужчины. Детали пока не сообщаются и будут известны после расследования.