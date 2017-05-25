Наркозависимый житель Красноярска убил свою подругу и сварил ее сердце

20 марта, в Красноярске 35-летний мужчина, страдающий от наркозависимости, подозревается в убийстве своей 27-летней подруги. По версии следствия, подозреваемый после убийства извлек из трупа женщины сердце и легкое, поместил их в кастрюлю и сварил.

В пресс-службе ГСУ СК по Красноярску подтвердили факт жестокого убийства и рассказали подробности случившегося. Мужчина находился под действием наркотических средств, в одной квартире с ним была и его знакомая.

Находясь в опьянении от наркотиков, мужчина поссорился с женщиной и убил ее ножом. После, он вскрыл ее грудную клетку и извлек оттуда сердце и легкое погибшей. Органы мужчина решил сварить, для этого он поместил их в кастрюлю и включил огонь.

Спустя несколько часов, мужчина, сваривший сердце своей подруги, решил вызвать врачей скорой помощи. После, он сам себя ударил ножом, сейчас его состояние крайне тяжелое и он нуждается в помощи медиков. По версии следствия, мужчина решил обратиться к врачам, когда очнулся от помутнения рассудка, вызванного наркотиками.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье за убийство. За данное преступление мужчина может получить до 15 лет тюремного заключения.