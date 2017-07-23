Пожар в Пермском крае унес жизни четырех человек. Его локализацию удалось произвести примерно к восьми часам 30 минутам вечера, полное тушение - к девяти часам. Причины возникновения возгорания пока неизвестны.

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Пермскому краю сообщают о случае пожара, в ходе которого погибли четыре человека. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент зафиксирован 20 марта в Ильинском районе, в деревне Зотина.

В службу звонок с сообщением о происходящем поступил примерно к половине восьмого вечера. Он исходил от очевидцев, которые по случайности оказались возле горящего частного дома. Работники пожарной службы выехали по указанному адресу и уже вскоре были там. В общей сложности на тушение возгорания ушло примерно полтора часа. К сожалению, спасти находящихся в помещение не удалось - все четверо погибли.