Под Саратовом на острове нашли вмерзшее в лед тело мужчины

В Вольском районе Саратовской области рыбак обнаружил вмерзшее в лед тело неизвестного мужчины. Спасателям пришлось буквально вырубать труп из-под толщи льда.

Как стало известно, утром 20 марта на Пустынном острове в Вольском районе мужчина пришел ловить рыбу и был шокирован страшной находкой. Под толстым слоем льда он рассмотрел тело неизвестного мужчины и тут же позвонил в полицию и спасателям. Сотрудники МЧС длительное время не могли освободить тело погибшего от слоя льда, а затем на протяжении нескольких часов доставляли труп на твердую почву.

По факту произошедшего была инициирована проверка, сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и разыскивают тех, кто может что-либо знать о произошедшем на Пустынном острове.