В Петербурге казаки вместе с инспекторами силой отбили у нарушителей три редкие совы

20 марта инспекторы экологического надзора Санкт-Петербурга при поддержке казаков силой обили у правонарушителей трех диких сов, занесенных в Красную книгу. Об этом объявила пресс-служба комитета природоиспользования.

Два инспектора и два казака с хутора "Константиновский" в рамках договора о сотрудничестве организовали рейд против незаконного предпринимательства с животными. На перекрестке Мойки и Невского проспекта правоохранители заметили горожан, которые использовали двух ушастых сов и серую неясыть для обогащения - предлагали фотографироваться с птицами за деньги.

Сотрудники надзорного ведомства оформили документы об административном нарушении и провели изъятие диких пернатых. Недовольные владельцы вызвали подмогу и попытались отнять сов с боем. Невзирая на численное преимущество противника, казаки и представители власти отстояли законные требования и усмирили пыл горожан. В итоге птицы направились в реабилитационный центр, а заявление о случившемся - полицейский участок по Центральному району.