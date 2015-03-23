В Москве мужчина случайно поджег себя возле Совета Федерации

20 марта москвич случайно поджег себя горючим веществом при опасной акции у Совета Федерации. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источников, некто Сергей Прибалтов, житель столицы, намеревался устроить пожар в здании Совфеда и его окрестности. Перед началом атаки "коктейлями Молотова", мужчина заявил, что давно готовился к этой акции.

На видео, попавшего в распоряжение администраторов канала, видно, что радикал бросил бутылку на дорогу. Она разбилась и растеклась горящей лужей. Но второй огненный снаряд отскочил от автомобиля и вспыхнул у ног метателя. Горящую одежду оперативно потужили прохожий и сотрудник полиции, дежуривший неподалеку. Москвича госпитализировали с неслабыми ожогами. В настоящее время он отказывается предоставлять комментарии инцидента медикам и правоохранителям.