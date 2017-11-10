"Они же дети": В Нижегородской области мальчики связали голубям лапки и подвесили на провода

В городе Кстово Нижегородской области неизвестные связали голубям лапки и подвесили на провода. Обессиленных птиц с проводов сняли электрики и зоозащитники теперь намерены привлечь к ответственности живодеров.

Инцидент произошел 19 марта. Как рассказали очевидцы произошедшего, неизвестные мальчики в возрасте 10-12 лет ловили голубей и связывали им лапки нитками, после чего подбрасывали к проводам, где птицы застревали. Они наблюдали за тем, как голуби, в тщетных попытках освободиться, били крыльями, однако еще больше запутывались.

Снять с проводов полностью обессиленных птиц смогли только электрики, поднявшись на специальной лестнице. У одной из птиц нашли перелом бедренной косточки, содранную кожу и травмированные крылья. Зоозащитники забрали птиц себе и теперь намерены разыскать малолетних живодеров и привлечь их к ответственности при помощи комиссии по делам несовершеннолетних.