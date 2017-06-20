23-летний житель Кузбаса ненарочно убил мать в пьяном угаре

В Кемеровской области опьяневший 23-летний парень ненарочно толкнул мать, которая скончалась через три дня. Своей версией поделились представители регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, смертельную травму пострадавшая получила из-за неосторожных действий своего сына. В Анджеро-Судженске пьяный мужчина пришел к матери и начал требовать от неё денег на покупку алкогольных напитков. Получив отказ, он разозлился и толкнул женщину. При падении покойная сильно приложилась головой о пол.

С черепно-мозговым повреждением кемеровчанка пролежала около трех дней. Она не хотела обращаться в "скорую помощь", а сын такой инициативы не проявил. Знакомые женщины заметили опасное состояние здоровья и настоятельно посоветовали ей проконсультироваться с врачом. Попав в больницу с серьёзным диагнозом, она вскоре погибла в реанимационном отделении. Подозреваемый сознался следователям в своём преступном поступке. Теперь его судьбу решит судебное заседание.