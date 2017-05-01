На дороге Ставрополья внедорожник Jeep въехал в бригаду ремонтников

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20 марта в Ставропольском крае внедорожник Jeep по неизвестной причине столкнулся с бригадой коммунальщиков, ремонтировавших дорогу. Такую новость сообщают региональные СМИ.

 Инцидент зафиксирован на территории Кочубеевского района. По неизвестным причинам водитель иномарки не сумел предотвратить столкновение и попросту снес ремонтников.

Два человека получили очень тяжелые травмы и скончались сразу после ДТП. А рабочих 33-х и 59-ти лет разместили в больнице с различными повреждениями.

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Автор - Александр Лубяной
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