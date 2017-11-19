В городе Шахты два подростка пострадали из-за взрыва газового баллона

20 марта в городе Шахты Ростовской области два подростка получили травмы из-за пожара, вызванного взрывом газа в квартире. Об этом рассказали представители городских чрезвычайных ведомств.

Пожарные узнали о пожаре в поселке Аюта около 13 часов. Они прибыли на место происшествия в составе шести человек и двух спецмашин. Через 20 минут пожар получил высокий ранг 1-БИС, но ещё через 8 эксперты снизили уровень опасности и отозвали дополнительную цистерну. В 13:41 огонь удалось устранить.

Во время устранения пожара огнеборцы вывели из здания 10 человек, которые рисковали задохнуться в дыму. Пожилую женщину пришлось выносить буквально на руках. А вот в эпицентре взрыва специалисты отыскали двух мальчиков 15 и 16 лет. Они пострадали от серьезных повреждений и нуждались в помощи медиков. В квартире отыскали разорванный газовый баллон, который, вероятно, и стал причиной инцидента. Обстоятельства устанавливаются.

Заведующий отделением "скорой помощи" Андрей Низкородов рассказал, что 15-летнего юношу госпитализировали в реанимацию с тяжелыми ожогами кистей и лица - 12% от всей площади тела. У старшего ожоги составляют 8%. Его поместили в травматологию со средними травмами.