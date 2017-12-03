В Мурманске хлопок газа обрушил крышу дома, есть погибшие

В Мурманске на улице Свердлова обрушилась крыша многоквартирного дома из-за хлопка газа. Отмечается, что бетонные плиты начали рушиться с пятого и прямо до второго этажа, есть погибшие и пострадавшие.

Во вторник, 20 марта, в Мурманске произошло ЧП. На улице Свердлова в одном из многоквартирных домов крыша рухнула в результате взрыва газа. Сообщается, что бетонные плиты начали рушиться с пятого по второй этаж, пока дальнейших разрушений здания не предвидится. Пока не удалось выяснить, в какой именно квартире произошла утечка и раздался взрыв.

Существует информация, что во время инцидента погибли два человека, еще пять получили различные травмы. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы, спасатели пытаются вытащить людей из заблокированной квартиры на пятом этаже. Ведется проверка по факту инцидента.