В США 24-летняя мать ушла с 15-летним ребенком заниматься сексом в палатке

В США 24-летняя мать двоих детей соблазнила 15-летнего ребенка и ушла в лес заниматься с ним сексом, однако их палатку смыло водой и "сексуальный поход" едва не стал для них последним. В настоящий момент девушка занесена в список секс-преступников на 10 лет.

Как стало известно, 24-летняя девушка познакомилась в онлайн-игре с 15-летним подростком и стала вести с ним переписку. Все чаще они обсуждали свои сексуальные фантазии, а затем и вовсе стали обмениваться интимными фото. В какой-то момент мать двоих детей предложила подростку стать ее парнем и они договорились об интимной близости в тихом месте.

Так, для сексуальных утех "любовники" выбрали тихое место в лесу возле реки и предались ласкам. Все прошло бы гладко, если бы не река, которая вышла из берегов и смыла палатку. На протяжении пяти часов они звали на помощь, пока проходящий мимо фермер не вызвал спасателей, тогда и стало известно об их интиме.

Родители мальчика оказались шокированы, так как все это время они думали, что он ушел на свидание с 16-летней девочкой. Мать двоих детей арестовали и приговорили к двум годам тюремного заключения, несмотря на то, что подросток отказался давать показания против нее. В то же время женщину внесли в список секс-преступников на 10 лет.