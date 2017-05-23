В Саратовской области девушку убили ожоги от загоревшейся одежды

19 марта в Саратовской области на девушке воспламенилась одежда. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, полученных ожогов она не пережила.

Инцидент произошел в селе Николаевка Петровского района примерно в 12:30. Огонь охватил девушку и распространился на половину квадратного метра. Эксперты устанавливают причину происшествия.

Пострадавшую госпитализировали в Петровскую районную больницу. Однако вскоре врачи констатировали смерть пациентки. В связи с гибелью человека ведется проверка. Представители министерства дополнили, что сигнал о пожаре местная пожарная бригада не получала.