СМИ США сообщают о стрельбе в школе штата Мэриленд

20 марта в школе американского штата Мэрилэнд произошла стрельба. Об этом сообщают журналисты США.

Различные ресурсы, в том числе сайт общественной школы округа St. Mary’s, сообщают о выстрелах на территории учебного заведения Great Mills. Согласно источникам, школа оцеплена властями, а происшествие локализовано.

Команда шерифа округа уже прибыли на место происшествия и разбираются в ситуации. Появились неподтвержденные полицией сведения о множестве пострадавших. Родителей и опекунов призвали не приходить к Great Mills, а вместо этого искать эвакуированных учеников в старшей школе Леонардтауна.