В Зеленограде от открытой формы туберкулеза умерла медсестра, работающая с детьми

В Зеленограде от открытой формы туберкулеза умерла медсестра, которая работала в школе с детьми и ставила ученикам прививки. В настоящий момент школу проверяют соответствующие органы, все учителей и учеников отправили проходить профосмотр, встревоженные родители бьют тревогу.

Как рассказала одна из обеспокоенных мам, ее сын около месяца не ходил в школу в связи с тем, что болел ангиной, а теперь ему следует сделать туберкулиновые пробы Манту и диаскинтест. Женщина переживает, что после болезни такие процедуры могут навредить ребенку, однако потом за деньги сделать их нет возможности, так как анализы стоят около 8 тысяч рублей.

По ее словам, после произошедшего многие родители хотели забрать из школы детей, однако директор намекнул им на то, что это является нарушением прав ребенка на образование и пригрозил опекой.

Родителям удалось выяснить, что погибшая медсестра состояла на учете в тубдиспансере в Твери, однако она не сообщала там, что работает с детьми.

В настоящий момент остается неизвестным, сколько людей успела заразить медсестра, подозревается туберкулез у двух учеников школы и учителя английского языка, которая месяц находится на больничном. Также проверяют врачей в больнице, где работала школьная медсестра, родили заявили, что из-за данного случая следует проверить если не весь, то хотя бы половину Зеленограда.