В Башкирии женщина наврала полиции об изнасиловании в попытке сохранить родительские права

Желая сохранить за собой родительские права, женщина из Башкирии наврала полицейским о своём заключении и сексуальном насилии. Об этом известила пресс-служба республиканского Верховного суда.

В Стерлибашевском межрайонном суде обвиняемую признали виновной в ложном заявлении о тяжком преступлении. В ноябре прошлого года местная жительница пригласили в администрацию Фёдоровского района на заседание комиссии по защите несовершеннолетних из-за неисполнения ею обязанностей, связанных с воспитанием собственных детей. Чтобы оставить за собой статус родителя, подсудимая рассказала вымышленную историю. Якобы, она не могла ухаживать за детьми, потому что была лишена свободы неким мужчиной, который также избивал и насиловал свою жертву в своём доме.

Позднее мать решила довести ложь до конца и обратилась в полицию с заявлением против вымышленного злоумышленника о тяжких преступлениях. Во время проверки эта информация не подтвердилась, поэтому полицейские возбуждать дело отказались. В итоге подозреваемая созналась в правонарушении и была оштрафована на 10 тысяч рублей.